Healthcare
March 16, 2020 / 9:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hilton Grand Vacations Withdraws Its Previous Full-Year 2020 Guidance

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Hilton Grand Vacations Inc:

* HILTON GRAND VACATIONS PROVIDES INVESTOR UPDATE, ANNOUNCES SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION

* HILTON GRAND VACATIONS INC - WITHDRAWN ITS PREVIOUS FULL-YEAR 2020 GUIDANCE AND AUTHORIZED A NEW $200 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM

* HILTON GRAND VACATIONS INC - NEW $200 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION REPLACES PREVIOUS AUTHORIZATION DATED MAY 2019

* HILTON GRAND VACATIONS - AS A RESULT OF CONTINUED UNCERTAINTY SURROUNDING CORONAVIRUS, WITHDRAWING FULL-YEAR 2020 GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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