Healthcare
March 11, 2020 / 9:54 PM / a few seconds ago

BRIEF-Hilton Worldwide Says Increased Borrowings Under Revolving Credit Facility As Precautionary Measure Due To Covid-19 Outbreak

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Hilton Worldwide Holdings Inc:

* HILTON WORLDWIDE -PROVIDED NOTICE TO LENDERS TO BORROW REMAINING AVAILABLE AMOUNT UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY SO $1.75 BILLION IS CURRENTLY OUTSTANDING

* HILTON WORLDWIDE - INCREASED ITS BORROWINGS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY AS A PRECAUTIONARY MEASURE DUE TO COVID-19 OUTBREAK

* HILTON WORLDWIDE - INCREASED ITS BORROWINGS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY IN ORDER TO INCREASE ITS CASH POSITION AND PRESERVE FINANCIAL FLEXIBILITY Source: (bit.ly/33c6sKz) Further company coverage:

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