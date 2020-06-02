Healthcare
June 2, 2020 / 1:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hindustan Unilever Says Pandemic Has Imposed Incremental Operating Costs On Business

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Hindustan Unilever Ltd:

* SAYS ALMOST ALL SUPPLIERS IN INDIA, WHO WERE NOT OPERATING AT ALL IN INITIAL PERIOD OF LOCKDOWN, ARE NOW OPERATIONAL

* PANDEMIC HAS IMPOSED INCREMENTAL OPERATING COSTS ON BUSINESS

* HINDUSTAN UNILEVER -OUT OF HOME BUSINESSES COMPRISING OF ICE CREAMS & FOODS SOLUTIONS AND CONSUMER DURABLES BUSINESS OF WATER MOST SEVERELY IMPACTED

* WORKING WITH STAKEHOLDERS TO FIND A RESOLUTION TO STRIKE

* SAYS HAVE NOW BEEN ABLE TO RAMP-UP PRODUCTION TO 80-90% OF NORMATIVE LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage:

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