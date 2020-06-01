BRIEF-Hiscox Says There Is No Change To Guidance Provided In Q1 Trading Statement

June 1 (Reuters) - Hiscox Ltd:
* HISCOX LTD - HISCOX LTD RESPONSE TO FCA ANNOUNCEMENT
* HISCOX LTD - WELCOMES TODAY’S ANNOUNCEMENT FROM FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY IN UK REGARDING PROPOSED LEGAL TEST CASE
* HISCOX LTD - HISCOX IS ACTIVELY SETTLING CLAIMS FOR EVENT CANCELLATION AND ABANDONMENT
* HISCOX LTD - HAS AGREED TO ASSIST FCA BY PARTICIPATING ALONGSIDE OTHER INSURERS IN TEST CASE IN ORDER TO PROVIDE CERTAINTY FOR BUSINESSES AND BROKERS
* HISCOX LTD - THERE IS NO CHANGE TO ANY OF ESTIMATES OR GUIDANCE PROVIDED IN Q1 TRADING STATEMENT ON 5 MAY
* HISCOX LTD - GROUP’S CAPITAL POSITION REMAINS ROBUST.
* HISCOX LTD - NO CHANGE TO ANY OF ESTIMATES OR GUIDANCE PROVIDED IN Q1 TRADING UPDATE Source text for Eikon: Further company coverage: