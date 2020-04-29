Healthcare
April 29, 2020 / 6:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hiscox Weighs Raising Funds As Insurance Rates Rise On Coronavirus Crisis

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Hiscox Ltd:

* HISCOX LTD - RESPONSE TO PRESS SPECULATION

* HISCOX LTD - HISCOX BOARD BELIEVES GROUP HAS SUFFICIENT CAPITAL TO MEET EXPECTED LIABILITIES ARISING AS A RESULT OF EXPOSURES TO PANDEMIC.

* HISCOX -SEE RESULTANT UNCERTAINTY FROM PANDEMIC, CONSEQUENT CAPITAL CONTRACTION TO RESULT IN RATES HARDENING ACROSS US WHOLESALE, REINSURANCE MARKETS

* HISCOX LTD - EVALUATING POSSIBLE SOURCES OF CAPITAL TO RESPOND IN AN APPROPRIATE WAY TO MARKET DYNAMICS, WHICH COULD INCLUDE RAISING NEW EQUITY

* HISCOX - NO DECISION MADE ON WHETHER TO PROCEED WITH CAPITAL RAISE OR WITH REGARDS TO TIMING OR SIZE OF ANY SUCH CAPITAL RAISE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below