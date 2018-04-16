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April 16, 2018 / 6:26 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Hispania Seeks Alternatives To Maximize Value Of The Company

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA:

* SAYS ITS BOARD OF DIRECTORS HAS APPOINTED FINANCIAL AND LEGAL ADVISERS TO ASSIST IT WITH THE BID FORMULATED ON ITS SHARES

* APPOINTED GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED, UBS LIMITED AND J.P. MORGAN SECURITIES FINANCIAL ADVISORS

* SAYS BOARD OF DIRECTORS OF HISPANIA WILL SEEK ALTERNATIVES TO MAXIMIZE THE VALUE OF THE COMPANY

* APPOINTED FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER AND URIA MENENDEZ AS LEGAL ADVISORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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