BRIEF-Histogenics Corp Qtrly Net Loss Per Common Share $0.26

March 15 (Reuters) - Histogenics Corp:
* ORATION ANNOUNCES FINANCIAL AND OPERATING RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
* NEOCART TOP-LINE PHASE 3 CLINICAL TRIAL DATA AND POTENTIAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FILING REMAIN ON TRACK FOR Q3 OF 2018
* AT DECE 31, 2017, CO HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES OF $8.0 MILLION, COMPARED TO $31.9 MILLION AT DECEMBER 31, 2016
* EXPECTS TOTAL OPERATING EXPENSES OF BETWEEN $29 MILLION AND $31 MILLION FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018
* CURRENT CASH POSITION WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS INTO Q4 OF 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: