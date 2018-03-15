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March 15, 2018 / 10:35 AM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Histogenics Corp Qtrly Net Loss Per Common Share $0.26

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Histogenics Corp:

* ORATION ANNOUNCES FINANCIAL AND OPERATING RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

* ‍ NEOCART TOP-LINE PHASE 3 CLINICAL TRIAL DATA AND POTENTIAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FILING REMAIN ON TRACK FOR Q3 OF 2018​

* ‍AT DECE 31, 2017, CO HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES OF $8.0 MILLION, COMPARED TO $31.9 MILLION AT DECEMBER 31, 2016​

* ‍EXPECTS TOTAL OPERATING EXPENSES OF BETWEEN $29 MILLION AND $31 MILLION FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018​

* QTRLY NET LOSS PER COMMON SHARE $0.26

* ‍CURRENT CASH POSITION WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS INTO Q4 OF 2018​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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