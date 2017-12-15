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#Market News
December 15, 2017 / 6:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hive Blockchain Announces Upsize Of Financing To $115 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Hive Blockchain Technologies Ltd :

* HIVE BLOCKCHAIN ANNOUNCES UPSIZE OF FINANCING TO $115 MILLION INCLUDING MINIMUM INVESTMENT OF $3 MILLION BY GENESIS MINING

* SAYS ‍ENTERED AMENDED DEAL WITH GMP SECURITIES TO INCREASE SIZE OF FINANCING TO 36.5 MILLION UNITS OF CO AT C$3.15 / UNIT​

* SAYS AMENDED AGREEMENT WITH AGENTS TO INCREASE SIZE OF PREVIOUSLY ANNOUNCED FINANCING TO 36.5 MILLION UNITS AT C$3.15/UNIT

* SAYS PROCEEDS TO BE USED TO FUND COMPLETION OF SWEDEN BITCOIN DATA CENTRE AND PHASE 3 EXPANSION AT SWEDEN GPU DATA CENTRE

* SAYS EACH UNIT TO CONSIST OF 1 COMMON SHARE, 1 WARRANT WITH EACH WARRANT HOLDER TO BUY 1 COMMON SHARE AT $3.90 UNTIL NOV 14 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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