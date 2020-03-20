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March 20, 2020 / 4:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-HK Express Says Will Suspend All Flight Operations On A Short-Term Basis From 23 March Until 30 April 2020 Inclusive

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March 20 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

* HK EXPRESS SAYS WILL SUSPEND ALL FLIGHT OPERATIONS ON A SHORT-TERM BASIS FROM 23 MARCH UNTIL 30 APRIL 2020 INCLUSIVE

* HK EXPRESS - LOOKING INTO RESUMING FLIGHT OPERATIONS ON MAY 1; TICKET SALES REMAIN AVAILABLE FOR MAY 2020 AND BEYOND

* HK EXPRESS- CUSTOMERS AFFECTED BY SUSPENSION WILL HAVE OPTION OF CHANGING THEIR TRAVEL DATE, TRAVEL ROUTE OR RECEIVE A FULL REFUND

* HK EXPRESS - BRINGING FORWARD LEAVE PLANS FOR CREW BY REALLOCATING LEAVE ORIGINALLY ASSIGNED IN H2 TO PERIOD BETWEEN APRIL AND JUNE

* HK EXPRESS- SUSPENSION IN LIGHT OF SIGNIFICANT DROP IN TRAVEL DEMAND DUE TO COVID-19 AND GROWING TRAVEL RESTRICTIONS IMPOSED BY HONG KONG SAR GOVERNMENT Source text: [here ] Further company coverage:

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