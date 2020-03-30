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March 30, 2020 / 11:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hkbridge Financial Holdings Posts FY Revenue Hk$208.9 Million

1 Min Read

March 30 (Reuters) - HKBridge Financial Holdings Ltd :

* HKBRIDGE FINANCIAL HOLDINGS LTD- FY REVENUE HK$208.9 MILLION VERSUS HK$388.9 MILLION

* HKBRIDGE FINANCIAL - FY LOSS HK$658.7 MILLION VERSUS LOSS OF HK$427.7 MILLION

* HKBRIDGE FINANCIAL HOLDINGS - MAY FORESEE TEMPORARY IMPACT ON SALE AND OPERATION OF MANUFACTURING SEGMENT AND FINANCIAL SERVICES SEGMENT IN H1 OF 2020

* HKBRIDGE FINANCIAL HOLDINGS LTD- AS AT MAR 30, NOT AWARE OF ANY MATERIAL EFFECT ON FINANCIAL RESULTS OF GROUP AS A RESULT OF COVID-19 OUTBREAK

* HKBRIDGE FINANCIAL HOLDINGS- CORONAVIRUS CAUSED TEMPORARY DISRUPTION IN BUSINESS SINCE EARLY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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