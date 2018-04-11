FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 11, 2018 / 4:33 AM / in 9 hours

BRIEF-HKEX Notes Announcement By CSRC & SFC On Expanding Daily Quota Under Stock Connect

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd :

* NOTED JOINT ANNOUNCEMENT BY CSRC & SECURITIES AND FUTURES COMMISSION

* NOTED IN ANNOUNCEMENT THAT NORTHBOUND DAILY QUOTA WILL BE INCREASED FROM RMB 13 BILLION FOR EACH OF SHANGHAI CONNECT AND SHENZHEN CONNECT TO RMB 52 BILLION

* NOTES SOUTHBOUND DAILY QUOTA WILL BE INCREASED FROM RMB 10.5 BILLION FOR EACH OF SHANGHAI CONNECT AND SHENZHEN CONNECT TO RMB 42 BILLION, EFFECTIVE 1 MAY

* NOTED JOINT ANNOUNCEMENT BY CSRC & SECURITIES AND FUTURES COMMISSION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.