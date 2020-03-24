BRIEF-HKEX Says Will Further Expand Stocks To Be Covered By Volatility Control Mechanisms

March 24 (Reuters) - Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd :
* ALREADY HAS VOLATILITY CONTROL MECHANISMS IN PLACE; IN MAY WILL FURTHER EXPAND STOCKS TO BE COVERED BY VCM
* IN PROCESS OF INTRODUCING PRE-OPENING AUCTION SESSION FOR EQUITIES MARKET
* TEMPORARILY SHUT METALS TRADING RING AT THE LME AND MOVE TO ELECTRONIC TRADING
* ALLOWING SOME ISSUERS TO PUBLISH PRELIMINARY RESULTS WITHOUT AGREEMENT WITH AUDITORS BY THE 31 MARCH DEADLINE
* IN THE FIRST TWO MONTHS OF 2020 THERE WERE 24 NEWLY LISTED COMPANIES, SAME AS LAST YEAR
* "COMMITTED TO KEEPING OUR MARKETS FULLY OPERATIONAL" Source text: [bit.ly/2Ux3MmH] Further company coverage: