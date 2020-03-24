Healthcare
March 24, 2020 / 11:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-HKEX Says Will Further Expand Stocks To Be Covered By Volatility Control Mechanisms

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd :

* ALREADY HAS VOLATILITY CONTROL MECHANISMS IN PLACE; IN MAY WILL FURTHER EXPAND STOCKS TO BE COVERED BY VCM

* IN PROCESS OF INTRODUCING PRE-OPENING AUCTION SESSION FOR EQUITIES MARKET

* TEMPORARILY SHUT METALS TRADING RING AT THE LME AND MOVE TO ELECTRONIC TRADING

* IPO MARKET REMAINS OPEN FOR BUSINESS

* ALLOWING SOME ISSUERS TO PUBLISH PRELIMINARY RESULTS WITHOUT AGREEMENT WITH AUDITORS BY THE 31 MARCH DEADLINE

* STOCK CONNECT CONTINUED TO OPERATE WITHOUT DISRUPTION

* IN THE FIRST TWO MONTHS OF 2020 THERE WERE 24 NEWLY LISTED COMPANIES, SAME AS LAST YEAR

* "COMMITTED TO KEEPING OUR MARKETS FULLY OPERATIONAL" Source text: [bit.ly/2Ux3MmH] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below