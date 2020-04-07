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April 7, 2020 / 8:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-HK's SFC Fines HSBC Investment Funds (Hong Kong) & HSBC Global Asset Management (Hong Kong)

1 Min Read

April 7 (Reuters) - The Securities & Futures Commission:

* THE SECURITIES & FUTURES COMMISSION SAYS REPRIMANDED AND FINED HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) & HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) HK$3.5 MILLION

* HK’S SFC-FINES FOR HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) AND HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) FOR REGULATORY BREACHES OVER FUNDS’ CASH MANAGEMENT

* HK'S SFC SAYS FINE RELATES TO INVESTIGATION OF SOME OF THE 53 FUNDS MANAGED AND/OR ADVISED BY HIFL AND HGAML BETWEEN 2010 AND 2016 Source text bit.ly/2yGwg6q Further company coverage:

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