Healthcare
May 5, 2020 / 10:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HL Global Enterprises Expects To Report HY Net Loss

1 Min Read

May 5 (Reuters) - HL Global Enterprises Ltd:

* EXPECTED TO REPORT NET LOSS FOR SIX MONTHS ENDING 30 JUNE VERSUS NET PROFIT FOR 1H 2019

* COPTHORNE HOTEL CAMERON HIGHLANDS TEMPORARILY STOPPED OPERATIONS SINCE 18 MARCH DUE TO MCO BY MALAYSIAN GOVERNMENT

* OPERATIONS AT COPTHORNE HOTEL CAMERON HIGHLANDS NOT EXPECTED TO RETURN TO NORMALCY ANYTIME SOON

* UNABLE TO PROVIDE ACCURATE ESTIMATE OF HY LOSS BUT DOES NOT EXPECT MATERIAL IMPACT ON CASH, SHAREHOLDERS’ EQUITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below