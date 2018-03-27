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March 27, 2018 / 8:54 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-HM Inwest Plans To Buy Two Real Estates In Warsaw

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - HM INWEST SA:

* SIGNS PRELIMINARY CONDITIONAL DEAL WITH HB INWESTOR SP. Z O.O. ON ACQUISITION OF REAL ESTATE IN WARSAW

* PURCHASE PRICE SET IN DEAL AMOUNTS TO ABOUT 3.8 MILLION ZLOTYS NET

* SIGNS ANOTHER DEAL PRELIMINARY CONDITIONAL DEAL WITH HB INWESTOR ON ACQUISITION OF REAL ESTATE IN WARSAW

* UNDER SECOND DEAL CO PLANS TO BUY REAL ESTATE FOR 5.2 MILLION ZLOTYS NET

* INTENDS TO BUILD MULTI-FAMILY RESIDENTIAL BUILDING ON ACQUIRED REAL ESTATE Source texts for Eikon:, Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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