BRIEF-HM Inwest Plans To Buy Two Real Estates In Warsaw

March 27 (Reuters) - HM INWEST SA:
* SIGNS PRELIMINARY CONDITIONAL DEAL WITH HB INWESTOR SP. Z O.O. ON ACQUISITION OF REAL ESTATE IN WARSAW
* PURCHASE PRICE SET IN DEAL AMOUNTS TO ABOUT 3.8 MILLION ZLOTYS NET
* SIGNS ANOTHER DEAL PRELIMINARY CONDITIONAL DEAL WITH HB INWESTOR ON ACQUISITION OF REAL ESTATE IN WARSAW
* UNDER SECOND DEAL CO PLANS TO BUY REAL ESTATE FOR 5.2 MILLION ZLOTYS NET
* INTENDS TO BUILD MULTI-FAMILY RESIDENTIAL BUILDING ON ACQUIRED REAL ESTATE Source texts for Eikon:, Further company coverage: (Gdynia Newsroom)