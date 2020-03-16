BRIEF-H&M Q1 Net Sales Increased By 8% To SEK 54.95 Bln

March 16 (Reuters) - H & M Hennes & Mauritz AB:
* THE H&M GROUP’S SALES DEVELOPMENT IN THE FIRST QUARTER 2020
* IN Q1 2020, I.E. IN PERIOD 1 DECEMBER 2019 TO 29 FEBRUARY 2020, H&M GROUP’S NET SALES INCREASED BY 8 PERCENT TO SEK 54,948 M (51,015).
* SALES DEVELOPMENT IN SECOND HALF OF QUARTER WAS NEGATIVELY IMPACTED BY OUTBREAK OF COVID-19 VIRUS, PARTICULARLY IN CHIN
* AT ITS PEAK, 334 OF GROUP’S 518 STORES IN CHINA WERE CLOSED IN FEBRUARY.
* DEMAND THEN DECREASED SIGNIFICANTLY AS A RESULT OF RAPID DEVELOPMENT OF VIRUS AND THEREFORE H&M GROUP’S SALES IN CHINA DECREASED BY 24 PERCENT IN QUARTER AS A WHOLE
* AT ITS PEAK, 334 OF GROUP’S 518 STORES IN CHINA WERE CLOSED IN FEBRUARY
* SO FAR IN MARCH SALES HAVE BEEN NEGATIVELY AFFECTED MAINLY IN EUROPE AS A CONSEQUENCE OF CONTINUED SPREAD OF VIRUS
* FOLLOWING DECISIONS BY AUTHORITIES, ALL OF GROUP’S STORES ARE TEMPORARILY CLOSED IN ITALY SINCE PAST FEW DAYS AND DURING WEEKEND ALL STORES WERE ALSO CLOSED TEMPORARILY IN POLAND, SPAIN, CZECH REPUBLIC, BULGARIA, BELGIUM, FRANCE AND PARTLY IN GREECE
* ALL OF GROUP’S STORES IN AUSTRIA, LUXEMBOURG, BOSNIA-HERZEGOVINA, SLOVENIA AND KAZAKHSTAN ARE CLOSING FROM MONDAY.
* IN CHINA SALES HAVE GRADUALLY STARTED TO RECOVER AS SITUATION IN COUNTRY HAS IMPROVED.
* H&M GROUP IS WORKING EXTENSIVELY TO MANAGE COVID-19 SITUATION, HIGHEST PRIORITY BEING SAFETY OF EMPLOYEES AND CUSTOMERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)