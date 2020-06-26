Healthcare
June 26, 2020 / 8:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-H&M says trading in China still below year-ago levels

1 Min Read

June 26 (Reuters) - H&M executives in a conference call with analysts and media:

* H&M CFO SAYS TRADING IN CHINA IS STILL BELOW YEAR-AGO LEVELS

* H&M CFO SAYS THE NEW BOND PROGRAMME PLAN IS NOT ABOUT INCREASING DEBT PER SE, BUT ABOUT HAVING MORE TOOLS IN THE TOOLBOX

* H&M CEO SAYS SOUTH KOREA, JAPAN AND NORWAY ARE AMONG MARKETS THAT ARE SEEING POSITIVE SALES GROWTH

* H&M CFO SAYS CONFIDENT AUTUMN WILL BRING GRADUALLY IMPROVED INVENTORY COMPOSITION Further company coverage: (Reporting By Anna Ringstrom)

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