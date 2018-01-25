FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Davos
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
Future Of Money
#Financials
January 25, 2018 / 11:01 AM / in 4 hours

BRIEF-HNA Investment Terminates REIT Project In Singapore, To Sell Petroleum Firm, Stake In Mining Firm

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - HNA Investment Group Co Ltd:

* SAYS IT TERMINATES HNA COMMERCIAL REIT PROJECT IN SINGAPORE

* SAYS IT TERMINATES THE COOPERATION PLAN WITH SINGAPORE‘S AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE LTD

* SAYS IT SIGNS AGREEMENT TO SELL PETROLEUM FIRM IN SHANDONG PROVINCE FOR 2.8 MILLION YUAN ($443,066.02)

* SAYS IT SIGNS AGREEMENT TO SELL 67 PERCENT STAKE AND CREDITORS' RIGHTS IN MINING FIRM FOR 35 MILLION YUAN Source text in Chinese: bit.ly/2Ff4zzF; bit.ly/2DGk5r9; bit.ly/2rE1dEk; bit.ly/2n8Hvfg Further company coverage: ($1 = 6.3196 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.