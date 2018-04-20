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April 20, 2018 / 8:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-HNI Corp Announces Retirement Of Stan A. Askren And Appointment Of Jeffrey D. Lorenger

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - HNI Corp:

* HNI CORPORATION ANNOUNCES RETIREMENT OF STAN A. ASKREN AND APPOINTMENT OF JEFFREY D. LORENGER

* HNI CORP - ASKREN INFORMED BOARD HE EXPECTS TO RETIRE AS CEO AND CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS NO LATER THAN DECEMBER 31, 2018

* HNI CORP - BOARD ANTICIPATES LORENGER WILL BE PROMOTED TO CEO BEFORE END OF YEAR

* HNI CORP - RETIREMENT OF STAN ASKREN AND PROMOTION OF JEFFREY LORENGER AS PRESIDENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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