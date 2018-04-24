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April 24, 2018 / 9:22 PM / in 2 hours

BRIEF-HNI Corp, Units Entered Third Amended And Restated Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - HNI Corp:

* HNI CORP - CO, CERTAIN UNITS & OTHERS ENTERED THIRD AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT ON APRIL 20

* HNI CORP - CREDIT AGREEMENT AMENDS AND RESTATES SECOND AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT, DATED JUNE 9, 2015

* HNI CORP - CREDIT AGREEMENT INCREASES REVOLVING COMMITMENT OF LENDERS FROM $400 MILLION TO $450 MILLION

* HNI CORP - CREDIT AGREEMENT ALSO EXTENDS MATURITY DATE FROM JANUARY 2021 TO APRIL 2023 WITH OPTION FOR TWO ADDITIONAL ONE-YEAR EXTENSIONS Source text (bit.ly/2KdpAhm) Further company coverage:

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