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#Market News
December 6, 2017 / 10:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-HNI To Discontinue Paoli Office Furniture Brand

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Hni Corp:

* HNI SAYS TO DISCONTINUE PAOLI OFFICE FURNITURE BRAND - SEC FILING

* HNI CORP - MANUFACTURING OF PAOLI BRANDED PRODUCTS WILL CEASE IN Q1 OF 2018

* HNI - ESTIMATES DISCONTINUATION OF PAOLI OFFICE FURNITURE BRAND TO GENERATE CASH PAYBACK IN LESS THAN 1 YEAR & SAVE $7.0 MILLION ANNUALLY BEGINNING IN Q1

* HNI CORP - ANTICIPATES CHARGES RELATED TO DISCONTINUATION OF PAOLI OFFICE FURNITURE BRAND WILL IMPACT PRE-TAX EARNINGS AN ESTIMATED $25.4 MILLION Source text: (bit.ly/2nBn2lZ) Further company coverage:

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