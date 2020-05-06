Switzerland Market Report
May 6, 2020 / 5:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hochdorf Holding Liquidates Three Subsidiaries

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Hochdorf Holding AG:

* HOCHDORF GROUP CONTINUES TO SHARPEN ITS FOCUS

* HOCHDORF HOLDING AG - SOUGHT SOLUTIONS FOR BUSINESS AREAS NO LONGER CONSIDERED TO BE STRATEGICALLY RELEVANT

* HOCHDORF HOLDING AG - IT HAS NOW BEEN DECIDED TO DISSOLVE ZIFRU TROCKENPRODUKTE AND TWO SNAPZ COMPANIES

* HOCHDORF HOLDING AG - UNABLE TO FIND BUYERS FOR ZIFRU TROCKENPRODUKTE GMBH, SNAPZ FOODS AG AND SNAPZ FOODS USA, INC

* HOCHDORF HOLDING AG - THREE SUBSIDIARIES WILL THEREFORE BE LIQUIDATED

* HOCHDORF HOLDING AG - MARBACHER ÖLMÜHLE GMBH REMAINS PART OF HOCHDORF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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