Switzerland Market Report
March 25, 2020 / 6:51 AM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Holidaycheck Group FY EBITDA Down At EUR 6.4 Mln

2 Min Read

March 25 (Reuters) - HOLIDAYCHECK GROUP AG:

* PUBLISHES ANNUAL RESULTS FOR 2019 AND PROVIDES OUTLOOK FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

* FY REVENUE OF HOLIDAYCHECK GROUP AG IMPROVED YEAR ON YEAR BY 3.5 PERCENT, FROM EUR 138.9 MILLION TO EUR 143.7 MILLION

* FY EBIT (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES) AMOUNTED TO EUR -3.7 MILLION EUR

* HAS BEEN RECORDING A SHARP DECLINE IN PACKAGE AND HOTEL BOOKINGS SINCE END OF FEBRUARY

* FY CONSOLIDATED NET PROFIT/LOSS TOTALED -4.6 MILLION EUR IN FINANCIAL YEAR 2019 AFTER EUR 1.9 MILLION

* FY EBITDA AT EUR 6.4 MILLION IN FINANCIAL YEAR 2019, FOLLOWING EUR 10.0 MILLION IN PREVIOUS YEAR (-36.0 PERCENT)

* EXPECTS A SIGNIFICANT YEAR ON YEAR DECLINE IN GROSS MARGIN (REVENUES LESS COGS/COMMITTED TRAVEL EXPENSES) FOR FINANCIAL YEAR 2020

* HAS INTRODUCED EXTENSIVE COST-CUTTING MEASURES

* FY OPERATING EBITDA TOTALED 7.0 MILLION EUR FOLLOWING 10.7 MILLION EUR IN PREVIOUS YEAR (-34.6 PERCENT)

* MEASURES INCLUDE WAIVER OF SALARY INCREASES, INTRODUCTION OF SHORTENED WORKING HOURS IN LARGE PARTS OF COMPANY AND A PARTIAL, VOLUNTARY REDUCTION IN SALARY BY MANAGEMENT BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below