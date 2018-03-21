FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Publishing
March 21, 2018 / 6:41 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Holidaycheck Group FY Net Loss At EUR 5.9 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - HOLIDAYCHECK GROUP AG:

* ‍CONSOLIDATED NET PROFIT/(LOSS) WAS MINUS EUR 5.9 MILLION IN 2017 COMPARED WITH MINUS EUR 2.9 MILLION IN 2016​

* FY EBITDA AT EUR 0.2 MILLION WAS 93.0 PERCENT DOWN ON 2016 TOTAL OF EUR 2.8 MILLION

* FY EBIT STOOD AT MINUS EUR 5.7 MILLION COMPARED WITH MINUS EUR 3.0 MILLION IN PREVIOUS YEAR

* HOLIDAYCHECK GROUP - ‍ANTICIPATES A FURTHER INCREASE OF BETWEEN 8 AND 13 PERCENT IN HOLIDAYCHECK GROUP’S TOTAL REVENUE IN 2018​

* OUTLOOK 2018: EXPECTS OPERATING EBITDA TO LIE BETWEEN EUR 2.5 MILLION AND EUR 6.5 MILLION

* ‍IN FIRST TWO MONTHS OF 2018, GENERATED A CLEAR DOUBLE-DIGIT INCREASE IN REVENUE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.