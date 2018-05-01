BRIEF-Holly Energy Partners Announces Delaware Basin Diesel Supply Project

May 1 (Reuters) - Holly Energy Partners LP:
* HOLLY ENERGY PARTNERS ANNOUNCES DELAWARE BASIN DIESEL SUPPLY PROJECT
* HOLLY ENERGY PARTNERS LP - PLANS TO CONSTRUCT A TRUCK LOADING RACK IN ORLA, TX
* HOLLY ENERGY PARTNERS LP - COST OF PROJECT IS ESTIMATED BETWEEN $10 MILLION AND $20 MILLION
* HOLLY ENERGY PARTNERS LP - CONSTRUCTION WILL COMMENCE IN Q2 AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q4 OF 2018
* HOLLY ENERGY PARTNERS - EXPECTS TO ENTER LONG-TERM THROUGHPUT AGREEMENT CONTAINING MINIMUM ANNUAL THROUGHPUT COMMITMENTS WITH HOLLYFRONTIER Source text for Eikon: Further company coverage: