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May 1, 2018 / 10:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Holly Energy Partners L.P. Reports Qtrly Earnings Per Share $0.44

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Holly Energy Partners LP:

* HOLLY ENERGY PARTNERS, L.P. REPORTS FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 REVENUE $128.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $120.9 MILLION

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.44

* QTRLY NET INCOME $0.44 PER BASIC AND DILUTED LIMITED PARTNER UNIT

* HOLLY ENERGY SAYS “EXPECT TO SEE A TYPICAL SLIGHT SEASONAL DOWNTURN IN THE SECOND QUARTER FOLLOWED BY A STRONG REBOUND IN THE SECOND HALF OF 2018”

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.44, REVENUE VIEW $120.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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