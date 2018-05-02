FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 4:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HollyFrontier Expects To Run 440,000 And 450,000 BPD Of Crude In Q2

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - HollyFrontier Corp:

* EXPECT TO RUN BETWEEN 440,000 AND 450,000 BARRELS OF CRUDE OIL PER DAY IN SECOND QUARTER - CONF CALL

* EXPECT WIDENING PERMIAN DIFFERENTIALS AND DISCOUNTED CANADIAN CRUDE TO SUPPORT REFINING MARGINS IN Q2 - CONF CALL

* EXPECT TO SPEND BETWEEN $380 MILLION AND $440 MILLION IN REFINING AND MARKETING BUSINESS THIS YEAR - CONF CALL

* EXPECT IMBALANCE OF TAKEAWAY CAPACITY VERSUS. DRILLING ACITIVITY TO CONTINUE INTO 2019 IN MIDLAND-CUSHING - CONF CALL

* M&A OPPORTUNITIES NOT IMPACTED BY MARATHON-ANDEAVOR DEAL ANNOUNCED EARLIER THIS WEEK - CONF CALL Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.