BRIEF-Hologic Reports Financial Results For Q2 2020

April 29 (Reuters) - Hologic Inc:
* HOLOGIC ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2020
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.57
* Q2 REVENUE $756.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $745.9 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.57 — REFINITIV IBES DATA
* SAYS EXPECTS COVID-19 PANDEMIC TO HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT ON FUTURE REVENUE AND OPERATING INCOME, ESPECIALLY IN Q3
* SAYS WITHDRAWAL OF 2020 FINANCIAL GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage: