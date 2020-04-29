Healthcare
April 29, 2020 / 8:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Hologic Reports Financial Results For Q2 2020

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Hologic Inc:

* HOLOGIC ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2020

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.57

* Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.36

* Q2 REVENUE $756.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $745.9 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.57 — REFINITIV IBES DATA

* SAYS EXPECTS COVID-19 PANDEMIC TO HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT ON FUTURE REVENUE AND OPERATING INCOME, ESPECIALLY IN Q3

* SAYS WITHDRAWAL OF 2020 FINANCIAL GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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