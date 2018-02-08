BRIEF-Hologic Reports Q1 GAAP Earnings Per Share $1.45

Feb 8 (Reuters) - Hologic Inc:
* HOLOGIC ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR FIRST QUARTER OF FISCAL 2018
* PERFORMED PRELIMINARY CALCULATIONS AND RECORDED A DISCRETE NET TAX BENEFIT OF $329.2 MILLION IN QUARTER DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.50, REVENUE VIEW $785.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.20, REVENUE VIEW $3.24 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53, REVENUE VIEW $790.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: