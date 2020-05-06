BRIEF-Home Consortium Sees Final FY20 Distribution At Minimum Of $0.05/Security

May 7 (Reuters) - Home Consortium Ltd:
* FINAL FY20 DISTRIBUTION GUIDANCE REINSTATED AT A MINIMUM OF $0.05/SECURITY
* CASH IMPACT OF COVID-19 TENANT SUPPORT SEEN AT ABOUT $6-7 MILLION IN FY20
* $142 MILLION IN LIQUIDITY AS AT 30 APRIL & NO DEBT MATURITIES UNTIL FY23
* EXEC CHAIRMAN & CEO TO REDUCE FIXED REMUNERATION BY 100% FROM 1 APRIL TO 30 JUNE
* CASH FLOW IMPACT IN FY20 FROM COVID-19 RENT ABATEMENTS TO BE MORE THAN OFFSET BY MANY CASH FLOW PRESERVATION MEASURES Source text for Eikon: Further company coverage: