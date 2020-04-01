Healthcare
April 1, 2020 / 10:22 AM / Updated 43 minutes ago

BRIEF-Home Depot Says Executed "Stop-Sale" On All N95 Masks In Stores, Homedepot.com

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Home Depot Inc:

* THE HOME DEPOT ANNOUNCES BUSINESS UPDATES IN RESPONSE TO COVID-19

* HOME DEPOT INC - ADDED 80 HOURS OF PAID TIME OFF FOR ALL FULL-TIME HOURLY ASSOCIATES

* HOME DEPOT INC - WEEKS AGO, VOLUNTARILY FROZE PRICING NATIONWIDE ACROSS PRODUCT CATEGORIES IN HIGH DEMAND DUE TO COVID-19

* HOME DEPOT INC - ADDED 40 HOURS OF PAID TIME OFF FOR PART-TIME HOURLY ASSOCIATES

* HOME DEPOT - EXECUTED “STOP-SALE” ON ALL N95 MASKS IN STORES AND HOMEDEPOT.COM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below