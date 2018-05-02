BRIEF-Home Invest Belgium Q1 Net Rental Profit Up At EUR 5.9‍​ Million

May 2 (Reuters) - HOME INVEST BELGIUM SA:
* Q1 NET RENTAL PROFIT EUR 5.9 MILLION VERSUS EUR 5.4 MILLION YEAR AGO
* Q1 OPERATING RESULT BEFORE PORTFOLIO RESULT EUR 2.0 MILLION VERSUS EUR 1.9 MILLION YEAR AGO
* Q1 NET RESULT EUR 3.5 MILLION VERSUS EUR 2.4 MILLION YEAR AGO
* FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES AMOUNTS TO EUR 462.7 MILLION ON MARCH 31
* OCCUPANCY RATE OF BUILDINGS IN OPERATION AMOUNTS TO 88.9% IN Q1
* END-MARCH NET VALUE PER SHARE EUR 66.42 VERSUS EUR 65.98 AT END-DEC.
* CONSIDERS IT PREMATURE AT END OF THIS QRTR TO EXPRESS OUTLOOK FOR CURRENT FY Source text: bit.ly/2HPi7Dp Further company coverage: (Gdynia Newsroom)