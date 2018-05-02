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May 2, 2018 / 4:26 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Home Invest Belgium Q1 Net Rental Profit Up At EUR 5.9‍​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - HOME INVEST BELGIUM SA:

* Q1 NET RENTAL PROFIT EUR 5.9‍​ MILLION VERSUS EUR 5.4 MILLION YEAR AGO

* Q1 OPERATING RESULT BEFORE PORTFOLIO RESULT EUR ‍​2.0 MILLION VERSUS EUR 1.9 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET RESULT EUR 3.5‍​ MILLION VERSUS EUR 2.4 MILLION YEAR AGO

* FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES AMOUNTS TO EUR 462.7 MILLION ON MARCH 31

* OCCUPANCY RATE OF BUILDINGS IN OPERATION AMOUNTS TO 88.9% IN Q1

* END-MARCH NET VALUE PER SHARE EUR 66.42 VERSUS EUR 65.98 AT END-DEC.

* CONSIDERS IT PREMATURE AT END OF THIS QRTR TO EXPRESS OUTLOOK FOR CURRENT FY Source text: bit.ly/2HPi7Dp Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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