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April 11, 2017 / 8:04 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Home24 Sees Profitable Q2 On Adj EBITDA Basis

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May 12 (Reuters) - home24 SE:

* DGAP-NEWS: HOME24 SE: HOME24 SHOWS STRONG GROWTH IN Q1 2020 AND IN PARALLEL INCREASES THE ADJUSTED EBITDA MARGIN BY 13 PERCENTAGE POINTS COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR

* Q1 ADJUSTED EBITDA MARGIN OF -3% COMPARED TO -16% IN Q1 2019

* Q2 2020 IS EXPECTED TO BE PROFITABLE ON ADJUSTED EBITDA BASIS

* STRONG ORDER INTAKE IN APRIL DRIVEN BY ONLINE DEMAND

* Q1 GROUP REVENUES OF EUR 103 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 93 MILLION)

* IN APRIL ORDER INTAKE GREW BY 88% IN EUROPE AND 39% IN BRAZIL COMPARED WITH LAST YEAR’S LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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