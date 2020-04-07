Healthcare
April 7, 2020 / 6:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Homeserve Sees FY Adj Pretax Profit To Be Ahead Of Consensus Expectations

1 Min Read

April 7 (Reuters) - HomeServe PLC:

* HOMESERVE PLC - TRADING STATEMENT

* HOMESERVE - IN FY20 ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX EXPECTED TO BE AHEAD OF CONSENSUS EXPECTATIONS AT C.£181M (FY19: £161.7M), UP 12%

* HOMESERVE PLC - TOTAL FACILITIES NOW AMOUNT TO C.£780M INCLUDING ADDITION OF A NEW £50M REVOLVING CREDIT FACILITY ON 30 MARCH 2020

* HOMESERVE PLC - BOARD’S CURRENT DECISION IS NOT TO FURLOUGH OR MAKE REDUNDANT ANY STAFF IN COURSE OF COVID-19 LOCKDOWNS

* HOMESERVE PLC - BOARD WILL CONSIDER ITS FULL YEAR DIVIDEND OPTIONS IN ADVANCE OF PUBLICATION OF FULL YEAR RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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