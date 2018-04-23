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April 23, 2018 / 8:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Homestreet Reports Q1 EPS $0.22

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - HomeStreet Inc:

* HOMESTREET INC QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.22

* HOMESTREET INC QTRLY CORE NET INCOME OF $0.21 PER DILUTED SHARE

* COST REDUCTION INITIATIVE EXECUTED IN APRIL 2018 IS EXPECTED TO RESULT IN $12.4 MILLION OF PLANNED PERSONNEL & OTHER ANNUALIZED COST SAVINGS

* HOMESTREET INC QTRLY DEPOSITS INCREASED TO $5.05 BILLION, UP 6 PCT FROM DECEMBER 31, 2017 AND 10% FROM MARCH 31, 2017

* HOMESTREET INC QTRLY LOANS HELD FOR INVESTMENT GREW TO $4.78 BILLION, AN INCREASE OF $250.9 MILLION, OR 6%, FROM $4.53 BILLION AT DECEMBER 31, 2017

* COST REDUCTION ACTIONS IN APRIL RESULTED IN HEADCOUNT REDUCTION OF 86 FTE AND DECREASE IN NON-PERSONNEL RELATED EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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