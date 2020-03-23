BRIEF-Honbridge Holdings Says Expects To Record About HK$340 Mln Revenue For Year

March 23 (Reuters) - Honbridge Holdings Ltd:
* PROFIT ATTRIBUTABLE FOR YEAR EXPECTED TO DECREASE BY MORE THAN 50%
* EXPECTED INCREASE IN REVENUE AS 2019 WAS FIRST FULL YEAR OF OPERATION FOR ZHEJIANG FOREVER NEW ENERGY LITHIUM-ION BATTERY PLANT
* DUE TO IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC, BUSINESS OF GROUP IN PRC WAS GENERALLY HALTED IN FEBRUARY
* EXPECTED THAT REVENUE FOR PERIOD ENDED 31 MARCH 2020 WILL BE DECREASED BY MORE THAN 50%
* EXPECTED DECREASE IN PROFIT DUE TO SIGNIFICANT DECREASED IN REVERSAL OF IMPAIRMENT OF EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS FOR 2019
* GROUP’S BUSINESS OPERATIONS IN PRC RESTORED GRADUALLY IN MARCH Source text for Eikon: Further company coverage: