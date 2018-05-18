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May 18, 2018 / 5:12 PM / in 2 hours

BRIEF-Honeywell Announces Alessandro Gili As CFO For Transportation Systems Spin

Reuters Staff

1 Min Read

Honeywell International Inc:

* HONEYWELL ANNOUNCES ALESSANDRO GILI AS CFO FOR TRANSPORTATION SYSTEMS SPIN

* HONEYWELL - PRIOR TO GILI’S CURRENT ROLE, HE SERVED AS VP, CORPORATE CONTROLLER, AND CAO FOR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

* HONEYWELL - PLANNED TRANSPORTATION SYSTEMS SPIN IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF Q3 OF 2018

* HONEYWELL - PLANNED HOMES SPIN IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF 2018

* HONEYWELL - GILI NAMED CFO FOR TRANSPORTATION SYSTEMS BUSINESS, POSITION HE PREVIOUSLY HELD WITH FERRARI SINCE 2015 Source text for Eikon: Further company coverage:

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