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May 1, 2018 / 1:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Honeywell Appoints Greg Lewis As Next Chief Financial Officer

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Honeywell International Inc:

* HONEYWELL APPOINTS GREG LEWIS AS NEXT CHIEF FINANCIAL OFFICER

* HONEYWELL - LEWIS WILL SERVE IN INTERIM ROLE AS VICE PRESIDENT, CORPORATE FINANCE, UNTIL AUGUST 3

* HONEYWELL - LEWIS WILL SUCCEED TOM SZLOSEK AS CFO

* HONEYWELL - COMPANY REAFFIRMS SECOND-QUARTER AND FULL-YEAR GUIDANCE

* HONEYWELL SAYS REAFFIRMS TIMING OF HONEYWELL’S SPINS - TRANSPORTATION SYSTEMS BY END OF Q3 AND HOMES BY END OF YEAR

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.00, REVENUE VIEW $10.81 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.04, REVENUE VIEW $43.22 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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