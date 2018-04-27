FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 27, 2018 / 9:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Honeywell Enters Into A $1.5 Billion 364-Day Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Honeywell International Inc:

* HONEYWELL - ENTERED INTO A $1.5 BILLION 364-DAY CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* HONEYWELL - AMOUNTS BORROWED UNDER THE 364-DAY CREDIT AGREEMENT ARE REQUIRED TO BE REPAID NO LATER THAN APRIL 26, 2019

* HONEYWELL - 364-DAY CREDIT AGREEMENT DOES NOT RESTRICT HONEYWELL’S ABILITY TO PAY DIVIDENDS, NOR DOES IT CONTAIN FINANCIAL COVENANTS

* HONEYWELL - ALSO ENTERED INTO A $4.0 BILLION AMENDED AND RESTATED FIVE YEAR CREDIT AGREEMENT

* HONEYWELL - COMMITMENTS UNDER 5-YEAR CREDIT AGREEMENT CAN BE INCREASED PURSUANT TO TERMS OF AGREEMENT TO AGGREGATE AMOUNT NOT TO EXCEED $4.5 BILLION

* HONEYWELL - 5-YEAR CREDIT AGREEMENT AMENDS AND RESTATES THE PREVIOUSLY REPORTED $4.0 BILLION FIVE YEAR CREDIT AGREEMENT DATED AS OF JULY 10, 2015 Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.