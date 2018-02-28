BRIEF-Honeywell Reaffirms FY Earnings Per Share View $7.75 To $8.00

Feb 28 (Reuters) - Honeywell International Inc:
* HONEYWELL HOSTS ANNUAL INVESTOR CONFERENCE, REAFFIRMS FIRST-QUARTER AND FULL-YEAR 2018 OUTLOOK
* REAFFIRMS Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.87 TO $1.93 EXCLUDING ITEMS
* HONEYWELL - SPIN-OFFS ON TRACK FOR COMPLETION BY YEAR-END
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.90 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.98 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HONEYWELL - RECENT TAX LEGISLATION IN U.S. PROVIDES CO WITH “GREATER FLEXIBILITY TO AGGRESSIVELY DEPLOY OUR CAPITAL ON A GLOBAL BASIS” Source text for Eikon: Further company coverage: