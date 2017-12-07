FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Honeywell To Invest In Flux Information Technology And Form A New Joint Venture
Sections
Featured
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
The Wider Image
Displaced by mining, Peru villagers spurn shiny new town
Bitcoin worth $64 million hacked: NiceHash
Future Of Money
Bitcoin worth $64 million hacked: NiceHash
Winds whip up wildfires, forcing mass evacuations in California
California wildfires
Winds whip up wildfires, forcing mass evacuations in California
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 7, 2017 / 4:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Honeywell To Invest In Flux Information Technology And Form A New Joint Venture

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Honeywell International Inc:

* HONEYWELL TO INVEST IN LEADING CHINESE SUPPLY CHAIN SOFTWARE PROVIDER AND FORM A NEW JOINT VENTURE TO PURSUE OPPORTUNITIES OUTSIDE CHINA

* HONEYWELL - HAS SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE A 25 PERCENT OWNERSHIP INTEREST IN FLUX INFORMATION TECHNOLOGY

* HONEYWELL - WILL ALSO FORM A NEW JOINT VENTURE COMPANY WITH FLUX‘S FOUNDER TO SERVE CUSTOMERS OUTSIDE CHINA

* HONEYWELL - WILL HOLD 75 PERCENT STAKE IN NEW JOINT VENTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.