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February 6, 2018 / 7:50 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Hong Kong Monetary Authority Issues Revised Guidelines On Authorization Of Virtual Banks

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Hong Kong Monetary Authority

* SAYS IT PUBLISHES REVISED GUIDELINE ON AUTHORIZATION OF VIRTUAL BANKS FOR PUBLIC CONSULTATION WHICH WILL LAST UNTIL MARCH 15, 2018

* HONG KONG MONETARY AUTHORITY SAYS THE GUIDELINE SETS OUT PRINCIPLES WHICH HKMA WILL TAKE INTO ACCOUNT IN DECIDING WHETHER TO AUTHORIZE VIRTUAL BANKS TO CONDUCT BANKING BUSINESS IN HONG KONG

* HONG KONG MONETARY AUTHORITY SAYS COMPANIES INTENDING TO APPLY FOR A VIRTUAL BANKING LICENCE MAY START SUBMITTING AN APPLICATION TO HKMA Source text in Chinese: bit.ly/2EinmgD (Reporting by Hong Kong newsroom)

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