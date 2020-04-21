Healthcare
April 21, 2020 / 4:43 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Hong Kong's SFC To Ensure Markets To Function Properly Amid The Conronavirus

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Hong Kong’s Securities and Futures Commission:

* SAYS IT WILL CONTINUE TO TAKE ALL MEASURES NECESSARY TO ENSURE HONG KONG’S MARKETS REMAIN FULLY OPEN FOR BUSINESS THROUGHOUT THE COVID-19 PANDEMIC

* SAYS IT BEEN CLOSELY MONITORING DERIVATIVES MARKETS AND SHORT SELLING DATA TO ENSURE THAT ACTIVITY IN THESE AREAS DOES NOT POSE ANY FINANCIAL STABILITY OR SYSTEMIC RISKS

* SAYS IT REMAINS IN CLOSE CONTACT WITH ALL CLEARING HOUSES IN HONG KONG TO ENSURE THEIR MARGINING POLICIES ARE APPROPRIATELY CALIBRATED TO THE RISKS THEY FACE

* SAYS IT WILL CONTINUE TO LIAISE WITH ALL KEY STAKEHOLDERS TO ENSURE MARKETS OPERATE EFFICIENTLY AND FAIRLY Source text in English: bit.ly/2xOnnr8 (Reporting by Hong Kong newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below