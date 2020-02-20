BRIEF-Hongguang Lighting Updates On Influence Of Coronavirus Pneumonia On Business Ops

Feb 20 (Reuters) - Hongguang Lighting Holdings Company Ltd :
* UPDATES ON INFLUENCE OF NOVEL CORONAVIRUS PNEUMONIA EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS
* GROUP’S PRINCIPAL PRODUCTION FACTORY IN ZHUHAI CITY RESUMED PRODUCTION ON 10 FEB
* CORONAVIRUS LIKELY TO HAVE A NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S SHORT TERM FINANCIAL RESULTS
* CERTAIN WORKERS IN AFFECTED PROVINCES AND MUNICIPALITIES ARE UNABLE TO RETURN TO ZHUHAI FACTORY AS PLANNED
* NOTIFIED BY SOME CUSTOMERS, SUPPLIERS THAT DUE TO EPIDEMIC, THEIR OPERATIONS HAVE EXPERIENCED EXTENDED PERIOD OF DISRUPTION
* EXPECTS TEMPORARY DROP IN PRODUCTION CAPACITY OF ZHUHAI FACTORY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)