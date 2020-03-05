BRIEF-Hongkong Land Holdings Posts FY Profit Attributable Of $198 Mln

March 5 (Reuters) - Hongkong Land Holdings Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE $198 MILLION VERSUS $2,457 MILLION
* GROUP’S RESULTS IN 2020 WILL BE IMPACTED BY COVID-19 OUTBREAK
* PERFORMANCE OF DEVELOPMENT PROPERTIES IN CHINESE MAINLAND & GROUP’S RETAIL PROPERTIES EXPECTED TO BE MOST AFFECTED
* REMAINS TOO EARLY TO QUANTIFY IMPACT OF COVID-19
* PERFORMANCE TO DATE IN 2020 AFFECTED BY COVID-19, RESULTED IN A TEMPORARY HALT IN DEVELOPMENT ACTIVITIES IN MAINLAND CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: