Healthcare
June 22, 2020 / 11:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hookipa Announces Positive Phase 2 Results For Cmv Vaccine Candidate Hb‑101

1 Min Read

June 22 (Reuters) - HOOKIPA Pharma Inc:

* HOOKIPA ANNOUNCES POSITIVE PHASE 2 INTERIM SAFETY AND IMMUNOGENICITY RESULTS FOR ITS CMV VACCINE CANDIDATE HB-101

* HOOKIPA PHARMA INC - INTERIM DATA DEMONSTRATE THAT HB-101 IS WELL TOLERATED

* HOOKIPA PHARMA INC - HB-101 ELICITS T CELL AND B CELL RESPONSES IN TARGET POPULATION

* HOOKIPA PHARMA INC - PLAN TO REPORT PRELIMINARY EFFICACY DATA AND UPDATED SAFETY AND IMMUNOGENICITY DATA BY END OF 2020

* HOOKIPA PHARMA - PATIENTS WHO RECEIVED 3 DOSES OF HB-101 SHOW COMPARABLE IMMUNOGENICITY TO HEALTHY VOLUNTEERS IN PHASE 1 CLINICAL TRIAL OF HB-101 Source text for Eikon: Further company coverage:

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