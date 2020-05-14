Healthcare
May 14, 2020 / 11:23 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Hookipa Pharma Reports Quarterly Loss Per Share Of 43 Cents

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Hookipa Pharma Inc:

* HOOKIPA PHARMA REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A CORPORATE UPDATE

* Q1 REVENUE $3.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $4.2 MILLION

* REVENUE WAS $3.7 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2020 COMPARED TO $2.2 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2019

* CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AS OF MARCH 31, 2020 WAS $104.9 MILLION COMPARED TO $113.6 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2019

* QTRLY LOSS PER SHARE $0.43

* HOOKIPA PHARMA - WITH ABOUT $105 MILLION IN CASH,CASH EQUIVALENTS, BELIEVE ARE WELL FUNDED BEYOND MULTIPLE CLINICAL DATA POINTS ACROSS OUR PROGRAMS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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