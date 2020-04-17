BRIEF-Horizon Discovery Group Says Intention To Conduct Non-Pre-Emptive Placing Of Up To 6.8 Mln New Ordinary Shares

April 17 (Reuters) - Horizon Discovery Group PLC:
* PROPOSED PLACING AND COVID-19 UPDATE
* INTENTION TO CONDUCT NON-PRE-EMPTIVE PLACING OF UP TO 6.8 MILLION NEW ORDINARY SHARES OF ONE PENCE EACH IN CO
* PLACING SHARES REPRESENTING APPROXIMATELY 4.5% OF CURRENT ISSUED SHARE CAPITAL OF CO
* DEFERRING CAPEX WHERE THERE IS NO IMPACT ON KEY STRATEGIC PROJECTS
* PAY CUTS AND PENSION REDUCTIONS FOR STAFF - ON A SLIDING SCALE ALIGNED TO SALARY BAND
* AND IMPLEMENTATION OF US PAYCHECK PROTECTION PROGRAMME COVERING C. 160 US EMPLOYEES (AS WELL AS RENT AND UTILITIES)
* TRAVEL, CONFERENCES AND DISCRETIONARY SPEND SAVINGS Source text for Eikon: Further company coverage: