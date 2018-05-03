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May 3, 2018 / 10:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Horizon Global Reports Q1 Loss Per Share $2.30

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Horizon Global Corp:

* HORIZON GLOBAL REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FIRST QUARTER 2018; UPDATES PROGRESS ON TARGETED ACTION PLAN

* Q1 SALES $216.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $212 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.15 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FULL-YEAR 2018 GUIDANCE ON AN ADJUSTED BASIS REAFFIRMED

* HORIZON - TO DATE, PROGRESS ON ACTION PLAN HAS RECENT RESTRUCTURING PLAN FOR AMERICAS SEGMENT, THAT HAS 30% REDUCTION IN U.S.-BASED SALARIED WORKFORCE

* RESTRUCTURING ACTION PLAN EXPECTED TO RESULT IN $10.0 MILLION TO $12.0 MILLION IN CONSOLIDATED COST SAVINGS ON FULL-YEAR RUN RATE BASIS

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.01, REVENUE VIEW $956.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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