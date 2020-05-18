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May 18, 2020 / 6:45 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hornbach Baumarkt AG Hornbach Expects Significantly Higher Sales And Earnings In Q1 2020/21

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May 18 (Reuters) - Hornbach Baumarkt AG:

* EXPECTS SIGNIFICANTLY HIGHER SALES AND EARNINGS IN Q1 2020/21

* EXPECTS FINANCIAL AND EARNINGS POSITION OF HORNBACH BAUMARKT AG GROUP TO SHOW CLEARLY POSITIVE DEVELOPMENTS IN Q1

* GIVEN IMPLICATIONS OF CORONAVIRUS CRISIS, BOARD SEES SIGNIFICANT MACROECONOMIC RISKS FOR REMAINING NINE MONTHS OF 2020/21 FY

* CONSOLIDATED SALES, ADJUSTED CONSOLIDATED OPERATING EARNINGS FOR Q1 EXPECTED TO SIGNIFICANTLY EXCEED PREVIOUS YEAR’S FIGURES

* BOARD DEEMS IT LIKELY THAT FY CONSOLIDATED SALES IN 2020/21 WILL ROUGHLY MATCH FIGURE FOR 2019/20 FINANCIAL YEAR

* FOR FY 2019/20 CONSOLIDATED OPERATING EARNINGS ADJUSTED FOR NON-OPERATING EARNINGS ITEMS WILL FALL SLIGHTLY SHORT OF PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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